Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi

Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, ikametgah adresini doğduğu şehir New York'tan Florida'ya taşıdığını duyurdu. New York'ta halktan ve siyasilerden kötü muamale gördüğünü söyleyen Trump'a New York Valisi Andrew Cuomo: "Kurtulduk, zaten vergilerini ödemiyor gibiydi" sözleriyle cevap verdi

02.11.2019 11:08
Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, ikametgah adresini doğduğu şehir New York'tan Florida'ya taşıdığını duyurdu.


Trump, New York'ta halkın ve siyasilerin kendisine kötü davrandığını belirterek, "Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ancak kötü muamele görüyorum." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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