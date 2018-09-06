Trump: İdlib'de Katliam Olursa Amerika Çok Öfkelenecek

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de olası bir bir katliamın ABD'yi çok kızdıracağını söyledi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Caber el Sabah'la Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Suriye hükümetinin Rusya ve İran'ın desteğiyle muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e başlatması beklenen operasyonla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Dünyanın gözü orada. Bir katliam olamaz. Eğer katliam olursa dünya çok çok öfkelenecek. ABD de çok öfkelenecek" dedi. Trump, "Bunun olmasına izin vermeyecek misiniz?" sorusuna da "Bunu çok yakından takip ediyorum" karşılığını verdi.

Gazeteci-Yazar Bob Woodward'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer alan iddialarla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, Suriye'de geçtiğimiz yıl düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından, kendisinin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad için Savunma Bakanı Jim Mattis'e 'Suikast düzenleyip öldürelim' dediği iddiasını yalanladı. Kitapta yer alan iddiayı asılsız olarak niteleyen Trump bir suikast planının gündeme bile gelmediğini belirterek "Böyle bir konu üzerinde durulmadı bile. Kitap bir günlük ses getirip sonra unutulacak bir kitap, hepsi kurgu" diye konuştu. - York