Trump için önümüzdeki 48 saatin "kritik" olduğu iddia edildi

Beyaz Saray yetkilisi, ABD basınına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump için önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu aktardı.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD basınına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump için önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından Trump, tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump'ın doktoru Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, "Başkanın durumu iyiye gidiyor" demişti.

Doktorların Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair yaptığı açıklamanın ardından bir Beyaz Saray yetkilisi ABD basınına, Başkan Trump için önümüzdeki 48 saatin kritik olacağını aktardı. Yetkili, "Başkanın son 24 saatteki hayati değerleri çok endişe vericiydi. Önümüzdeki 48 saat, bakımı açısından kritik olacak. Hala tam bir iyileşme için net konuşmak mümkün değil" dedi.

Bugün başka bir Beyaz Saray yetkilisi ise ABD basınına verdiği demeçte, Trump'ın dün nefes almakta zorlandığını ve oksijen desteği verildiğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı