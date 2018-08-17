ABD Başkanı Trump'ın Yapacağı Askeri Geçit Töreninin Faturası 92 Milyon Dolar

ABD Başkanı Donald Trump, tarafından talep edilen ve Başkent Washington'da yapılması planlanan büyük askeri geçit töreninin tahmini maliyetinin, 92 milyon dolara kadar yükselebileceği açıklandı. Trump'ın bu töreni, Fransa'da düzenlenen Bastille günü askeri geçit töreninden etkilenerek yapma kararı aldığı belirtilirken Senatör Dick Durbin geçit töreni için, "Başkan Donald Trump'ı eğlendirmek için fantastik bir para harcama yöntemi." diye konuştu.

FRANSA'DAKİ TÖRENDEN ETKİLENMİŞ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2017'de Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Bastille günü askeri geçit töreninden etkilenerek Washington'da da yapma kararı aldığı belirtiliyor. ABD tarihinde geçit töreni bir kez 1991 yılında Körfez Savaşı sonrasında Washington'da yapıldı.

EN FAZLA 30 MİLYON DOLAR MALİYETİNİN OLACAĞINI SÖYLENMİŞTİ

Washington'da 10 Kasım'da yapılması planlanan geçit töreninin maliyeti başlangıçta Beyaz Saray bütçe direktörü Mick Mulvaney, Şubat ayında yaptığı açıklamada, maliyetinin 10 milyon dolar ila 30 milyon dolar arasında olabileceğini söylemişti. 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra başkent Washington'da düzenlenen zafer törenin 8 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın emriyle 10 Kasım Gaziler Gününde Başkent Washington'da yapılması planlanan askeri geçit töreni için ciddi bir planlama ve hummalı bir çalışmanın başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık,"Uçak, ekipman, personel ve diğer destekler için Pentagon'un 50 milyon dolarını karşılayacağını ve geri kalan kısmını ise diğer kurumlar tarafından karşılanacağı açıklandı.

''TRUMP'I EĞLENDİRMEK İÇİN FANTASTİK BİR PARA''

Bazı Senatör ve Kongre üyeleri, geçit töreninin maliyeti hakkında endişelerini dile getirdi. Senatör Dick Durbin geçit töreni için, "Başkan Donald Trump'ı eğlendirmek için fantastik bir para harcama yöntemi" dedi. Washington'da bazı analistler ise geçit töreninin yapılması için çok önemli bir askeri zafer olması gerektiğini belirtiyorlar. Analistler, Kuzey Kore tarzı Askeri geçit töreninin ülkeye bir şey kazandırmayacağını sadace Trump'ın, egosunu tahmin edeceğini ifade ediyor. Askeri tarihçi ve kıdemli ulusal güvenlik uzmanı Thomas E. Ricks ise askeri geçit törenlerinin,"Trump'ın egosunu desteklemekten başka bir getirisi olmayacağını" açıkladı.