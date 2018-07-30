ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliğini sağlaması planlanan yasa tasarının kongreden onay almaması halinde hükümeti kapatacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından ülkeye kaçak olarak giriş yapan göçmenleri önlemek için yapılmasını istediği duvarın yasa tasarısının kongreden geçmemesi halinde hükümeti kapatacağını söyledi. Yasa üzerinde ciddi olarak çalışıldığını ifade eden Trump, "ABD'nin ihtiyacı olan ahlak temelli bir göçmen sistemi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Sınır güvenliği hakkında uzun süredir konuşulduğunu söyleyen Trump, "Hükümeti kapatmakta bir sorunum yok. Artık uygun bir sınır güvenliğine sahip olmamızın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da kongredeki Demokrat vekillerin kendisini göçmen yasası konusunda desteklememeleri halinde hükümeti kapatacağını söylemişti. - WASHINGTON