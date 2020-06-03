Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını, G-7 Liderler Zirvesi'ni ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını, G-7 Liderler Zirvesi'ni ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Modi, dün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, sonbaharda ABD'de yapılacak G-7 Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Başkan Trump, ABD'nin, Hindistan'a bağışladığı 100 suni solunum cihazının ilk kısmını gelecek hafta göndermeye hazır olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Trump, cumartesi, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Kaynak: AA