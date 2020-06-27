Trump "heykelleri koruma" kararnamesini imzaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump "heykelleri koruma" kararnamesini imzaladı

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün ardından yaşanan gösterilerde, bazı tarihi anıt ve heykellerin yıkıldığı ABD'de Başkan Donald Trump, "heykelleri koruma" kararnamesine imza attı.

Trump
27.06.2020 05:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 06:15

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün ardından yaşanan gösterilerde, bazı tarihi anıt ve heykellerin yıkıldığı ABD'de Başkan Donald Trump, "heykelleri koruma" kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını, Twitter hesabından duyurdu.

Trump, açıklamasında, "Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, hafta sonunu New Jersey'de kendisine ait tatil yerleşkesinde geçirmekten vazgeçtiğini belirterek Washington'da kalıp kanun ve nizamın uygulandığından emin olmayı tercih ettiğini kaydetti.

25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık 2 hafta süren geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.

Bu gösteriler esnasında ve sonrasında ülkenin farklı yerlerindeki kölelik yanlısı tarihi şahsiyetlere ait heykeller, göstericiler tarafından hedef alınmış; bazıları yıkılmıştı.

Trump, ABD'deki tarihi anıt ve heykellere zarar vermeye çalışanlara karşı sert yaptırımlar uygulamak için adım atılacağının sözünü vermişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Mete Kalkavan Nihat Özdemir Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Trump "heykelleri koruma" kararnamesini imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 06:36:40. #1.15#
title