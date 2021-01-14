Trump: "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım"
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Trump: "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım"

14.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:26
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğine dikkati çekerek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğine dikkati çekerek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." açıklamasında bulundu.

Trump, Beyaz Saray üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, "Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 19 yılın en düşük seviyesinde. Aynı şekilde Irak ve Suriye'deki asker sayısı da en düşük rakamlarda. Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." ifadelerini kulandı.

Görev süresi boyunca üniformalı askerlere destek vermekten onur duyduğunun altını çizen Trump, bugüne kadar askeri alanda 2,5 trilyon dolar harcandığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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