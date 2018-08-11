Trump: "Her Türlü Irkçılığı ve Şiddet Eylemlerini Kınıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı olayların yıldönümünde, "Her türlü ırkçılığı ve şiddet eylemlerini kınıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce Charlottesville'deki ayaklanmalar, anlamsız ölüm ve bölünme ile sonuçlandı. Bir millet olarak bir araya gelmeliyiz. Her türlü ırkçılığı ve şiddet eylemlerini kınıyorum. Tüm Amerikalılara barış" şeklinde oldu. - WASHINGTON