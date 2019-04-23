Trump Haziran Başında İngiltere ve Fransa'ya Devlet Ziyareti Gerçekleştirecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in davetini nihayet kabul etti. Trump'ın eşi Melania Trump ile birlikte İngiltere'ye yapacağı devlet ziyareti 3 ile 5 haziran arasında gerçekleşecek. Trump hem Kraliçe II. Elizabeth ile hem İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. Trump'ın İngiltere'den sonra ziyaret edeceği ülke ise Fransa olacak.Trump 6 haziran tarihinde Paris'te Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

Brexit'in ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini bekleyen Thesera May, ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında "Bu ziyaret ticari, savunma, güvenlik ve daha bir çok konuda ilişkilerimizi sıkılaştırmamızı sağlayacak." ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle