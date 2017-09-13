Trump Hayranı Kanadalı Hakime Ceza

Kanada'da, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı şapka ile mahkemeye gelen yargıca disiplin ve kınama cezası verildi.

Trump Hayranı Kanadalı Hakime Ceza

Kanada'da, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı şapka ile mahkemeye gelen yargıca disiplin ve kınama cezası verildi.

Kaynak: Dunya.com