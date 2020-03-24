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Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı önlemlerin hayata geçirildiği ülkede, hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini belirterek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim.

24.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:36
Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı önlemlerin hayata geçirildiği ülkede, hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini belirterek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Fox televizyonunda telekonferans yoluyla, doktor Mehmet Öz de dahil olmak üzere uzmanların ve ABD halkının sorularını yanıtladı.

ABD'de her yıl grip nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Trump, "Araba kazalarında da her yıl Kovid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarına, üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi.

Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum." diye konuştu.

"Depresyon, intihara sürükler"

Doktor Mehmet Öz, Trump'a "Sayın Başkan, Paskalya'da hayatı normale döndürmek istediğini söylediniz, peki bunun tıbbi açıdan güvenli olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump ise insanların işe gitmek yerine evlerinde kapalı kalmasının onları depresyona sürükleyeceğini iddia ederek, "İnsanlar, bir taraftan iş yerleri kapanırken bir taraftan da bir odada kapalı kalmak yerine, iş yerlerini kurtarmayı isterler. Biliyorsunuz depresyon, intihara sürükler. Şuna güçlü bir şekilde inanıyorum ki insanları evlere kapatmaya devam edersek, daha fazla insanı kaybedeceğiz. 2 yıl ülkenin kapalı kalmasını isteyecek doktorlar olacaktır. Ama biz bu ülkeyi eski haline getirmek istiyoruz. Bizim ülkemiz insanları eve kapatmak için kurulmadı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını ile ilgili değerlendirmesi sırasında, birden Türkiye ile Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın varlığından bahsetmeye başlayan Trump, Suriye konusunda Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı dönemindeki ilişkilere dikkati çekti. Trump "Türkiye'ye Kürtler ile bir anlaşma imzalamalarını söyledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesini seven bir adam ve onunla aramızdaki ilişki gayet iyi. 'Bir anlaşma imzalayın' dedim ama ne Erdoğan ne de Kürtler buna yanaştı. Daha sonra çatışmaya başladılar, başka ülkeler dahil oldu. Sonra (Türkiye-ABD mutabakatı) anlaşma imzaladık." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin, "Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele gücü, hiçbir zaman ulusal çapta sokağa çıkma yasağını gündemine almadı." açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünden, "virüsün yeni merkezi ABD olabilir" uyarısı

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85'ini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini söylemişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı.

ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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