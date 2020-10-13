Trump, hastalık sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Trump, hastalık sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim

13.10.2020 04:32 | Son Güncelleme: 13.10.2020 04:45
Trump, hastalık sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tanısı koyulması üzerinden iki hafta geçmeden seçim kampanyası için yeniden yola çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tanısı koyulması üzerinden iki hafta geçmeden seçim kampanyası için yeniden yola çıktı.

Florida'da destekçilerine seslenen Donald Trump, "kendini çok güçlü hissettiğini" söyledi.

Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde en önemli eyaletlerden biri olan Florida'da dört gün boyunca kampanya yürütecek.

Ulusal çapta yapılan kamuoyu araştırmaları Demokratların adayı Joe Biden'ı, Trump'ın 10 puan önünde gösteriyor.

Ancak, Real Clear Politics isimli kuruluşun, kamuoyu araştırmalarının ortalamalarına dayanarak elde ettiği veriye göre, kilit önemdeki Florida'da fark Biden lehine 3.7.

Sanford'da yapılan açık hava mitingini izleyen BBC muhabiri Nomia Iqbal, yüzlerce sadık Trump taraftarının, "4 yıl daha" şeklinde slogan attığını bildiriyor.

Katılımcıların ateşinin ölçüldüğünü ve maske teklif edildiği mitingde Trump, bağışıklık ile ilgili açıklamalarını sürdürdü.

"O kadar güçlü hissediyorum ki şu kalabalığın arasına yürür; erkekleri ve tüm güzel kadınları öpebilirim" diyen Trump, "Şu anda bağışıklığım olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

AFP haber ajansı, mitingde "dirsek dirseğe" duran Trump destekçilerinin büyük kısmının maske takmadığını bildiriyor.

Trump'ın son testi de negatif çıktı

ABD Başkanı Trump'ın özel doktoru, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, 74 yaşındaki başkanın son testinin de negatif çıktığını söyledi.

Doktorlarına göre, Trump'ın tedavisinde bir dizi farklı ilaç kullanıldı:

Amerika'da şu ana dek 210 binden fazla kişi Covid 19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Trump, hastalık sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Esra Erol Cem Yılmaz Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Can Bartu Ozan Kabak Vitor Hugo Caner Erkin Gökhan Töre
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump, hastalık sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 04:45:28. #1.14#
title