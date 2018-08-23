Trump: "Hakkımda Dava Açılırsa Piyasalar Çöker"

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan "yargılanacak" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dava açılırsa piyasalar çöker. Herkes fakirleşir." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda eski avukatı Micheal Cohen hakkındaki soruları cevapladı. Cohen'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olmasını ve Trump hakkında itirafçı olacağı söylemlerini değerlendiren Trump, "Size şunu söyleyeyim, eğer hakkımda dava açılırsa, bence piyasalar çöker. Herkes fakirleşir." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir başkanın benim yaptığım işleri yaptığını düşünmüyorum"

Kendisi hakkında herhangi bir dava açılmadan önce bunun düşünülmesi gerektiğini ifade eden Trump, "Rakamların nasıl tersine döndüğüne inanamayacaksınız" dedi. Kendisi gibi harika işler yapan bir Başkanı neden mahkemeye göndermeye çalıştıklarını anlamadığını belirten Trump, "Kendime A+ veriyorum. Hiçbir başkanın bu kadar kısa sürede benim yaptığım işleri yaptığını düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Evli oldukları süre içerisinde karısı Melania Trump'ı aldattığına dair basında yer alan iddialar karşısında eşinin duruşunu değerlendiren Trump, "O gayet iyi, harika bir kadın ve bu yayınlarla hayatını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklamıştı. Cohen'in avukatı Lanny Davis ise, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Cohen, daha önce ise Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti. - WASHINGTON