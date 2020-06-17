Trump "Güvenlik Güçleri İntihar Verisi Toplama Yasası"nı onayladı ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki güvenlik güçlerinin intihar girişimlerinin bir veritabanında toplanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki güvenlik güçlerinin intihar girişimlerinin bir veritabanında toplanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Siyahi George Floyd'un gözaltı esnasında öldürülmesinin ardından "polis reformu" tartışmalarının sürdüğü ABD'de polislerin psikolojik sorunları da bu bağlamda konuşulan konuların başını çekiyor.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın "Güvenlik Güçleri İntihar Verisi Toplama Yasası" başlıklı yasa tasarısını kabul ettiği duyuruldu.

Yasa kapsamında, güvenlik güçleri ve polislerin intiharları ve intihar girişimleri federal bir veri tabanında toplanacak.

Geçen yıl ekim ayında Senatoya sunulan tasarı, 14 Mayıs'ta Senato, 27 Mayıs'ta Temsilciler Meclisinde onay almış ve yasalaşmak üzere Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulmuştu.

Floyd'un öldürülmesi ve polis reformu tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda dün bir kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA