Trump, Güney Sınırımızda Acil Eylem Gerektiren Bir İnsani ve Güvenlik Krizi Var

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınır boyuna duvar fonu inşaatı karşılığında DACA programının uzatılması önerisinde bulundu.

Trump,"sığınmacı çocuklarının yararlandığı, "Çocukluk çağında ABD'ye gelenler için ertelenmiş eylem" (DACA) programının uzatılması karşılığında demokratlara çağrıda bulunarak,"hükümetin kapatılmasını sona erdirmek için, programının uzatılması teklifinde bulundu.

ABD Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Demokratlara çağrıda bulunarak kapanan hükümetin tekrar açılabilmesi için ABD Meksika sınırına yapılması planlanan duvar inşaatı için 5,7 milyar dolarlık fon karşılığında Ertelenmiş Eylem planı için çocukları koruma amaçlı geçici koruma statüsüne sahip DACA programının uzatılması ve yasalaşması vadinde bulunarak, hükümetin açılması çağrısını tekrarladı.

Başkan Trump, "konuşmasına ABD'nin "kötü olan" göç sistemi üzerinden başladı.

Beyaz Saray'da konuşan Başkan Trump, 29 gündür kapalı olan hükümeti yeniden açma planı olarak sunduğu teklifinin kapatmayı sona erdirmek için "sağduyulu bir uzlaşma" olduğunu ve "Güney sınırımızda acil eylem gerektiren bir insani ve güvenlik krizi var"dedi.

Trump," bugün burada günlük sıkışıklığı bozmak ve Kongreye hükümetin açılma krizini ve güney sınırındaki sorunu çözmek, ileriye dönük bir yol sunmak için buradayım. "Ülkemizin göçmenlik sistemi çok kötü şekilde bozulmuş durumda. Bunu düzeltmemiz lazım." diyen Trump, güney sınırının bazı bölümlerinin yeterince korunamaması sebebiyle uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girmesi gibi esaslı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Trump,"Planı"her iki tarafın da benimsemesi gereken ortak bir uzlaşma" olarak nitelendirdi ve bunun "gerçek iki taraflı göçmenlik reformu" için bir şans olduğunu belirterek," sınırdaki insan kaçakçılığını ve uyuşturucu ticaretini görmezden gelemeyiz. Bu sorunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor"açıklamalarında bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, "Trump'ın hükümetin kapatılmasını sona erdirme teklifinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Demokrat lider Nancy Pelosi yaptığı açıklamada,"Trump hükümeti yeniden açtıktan sonra ancak bazı konuları müzakere edebileceklerini belirtti. Ayrıca Trump'ın teklif edip açıkladıklarını"kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Pelosi,"Ne yazık ki, ilk raporlar, önerisinin, her biri kabul edilemez olan ve toplam olarak, insanların yaşamlarına kesinliği yeniden sağlama konusunda iyi niyetli bir çaba göstermediği önceden reddedilen birkaç girişimin bir derlemesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor"ifadesini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA