Trump, Güney Kore ile Ticaret Anlaşmasını Bir Süreliğine Askıya Alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, "Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim." dedi.



Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, bu hafta içinde imzalanacağı açıklanan yeni ABD-Güney Kore Ticaret Anlaşması'nın Amerikan çelik ve otomotiv sektörlerine büyük faydası olacağına işaret ederek, "Bu hafta, Güney Kore ile mükemmel bir anlaşmayı güvenceye aldık." ifadesini kullandı.

Buna karşın söz konusu anlaşmayı askıda tutabileceğini belirten Trump, şunları söyledi:

"Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlıyor mu? Bunu neden yaptığımı biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bu anlaşma çok güçlü bir kart ve ben herkesin adil muamele görmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Neler olacağını göreceğiz."



Trump yönetiminden kıdemli yetkililer, hafta başında yaptıkları açıklamada, Güney Kore ile müzakere edilen yeni ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanabileceğini belirtmişti.

Yeni anlaşma kapsamında Güney Kore'nin Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kotayı 25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracağı bildirilmişti.

Güney Kore'nin ABD'ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Trump'ın son açıklamaları anlaşmanın ne zaman imzalanacağı konusunda büyük belirsizlik yarattı.