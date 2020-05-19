Trump: "Günde Bir Kez Hidroksiklorokin Alıyorum" ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamış olan hidroksiklorokin adlı ilacı kullandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamış olan hidroksiklorokin adlı ilacı kullandığını açıkladı. Başkan Trump her gün çinko takviyesi ve günde bir kez de enfeksiyonu önlemek için kullanılan azitromisin adlı antibiyotikten aldığını da belirtti Kaynak: DailyMotion.com