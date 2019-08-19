Trump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı: 'Stratejik olarak ilginç, bir tür gayrimenkul...

19.08.2019 12:23

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istediği haberlerini Pazar günü doğruladı.

Trump, New Jersey'de gazeteciler yaptığı açıklamada "Böyle bir konsept gelişti … Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir tür gayrimenkul anlaşması" dedi.

Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow da hafta başı çıkan haberleri Trump'ın açıklamasından hemen önce doğrulamış, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma fikrini yakın danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti.

Kudlow, "Sonucu öngörmek istemiyorum ama sadece emlak piyasası konusunda bir iki şey bilen Başkan Trump'ın Grönland'ın satın alınmasını da değerlendirmek istiyor" demişti.

Kudlow, durumun 'gelişmekte olduğunu' ve daha önce ABD Eski Başkanı Harry Truman'ın da Grönland'ı satın almak istediğini söyledi.

Kudlow, "Grönland'ın sahibi Danimarka, Danimarka da bir müttefik ve stratejik bir konumda bulunuyor. Çok değerli mineralleri var" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Grönland'a ziyareti sırasında Sermitsiaq gazetesine verdiği röportajda "Grönland satılık değildir. Grönland Daminarkalı değil. Grönland, Grönland'a aittir" diye konuştu.

Trump'ın gelecek ay Kopenhag'ı ziyaret etmesi ve Danimarka Başbakanı Frederiksen ve Grönland Başbakanı Kim Kielsen ile görüşmesi bekleniyor.

ABD ile Danirmarka arasında 1951'de imzalanan savunma anlaşması kapsamında Grönland'ın kuzeyindeki Thule Hava Üssü'nün askeri hakları ABD'ye verilmişti.

Özerk bir bölge olan Grönland'ın ekonomisi Danimarka ekonomisine bağlı. İçişlerine dair kararlar Grönland yönetimince alınırken, savunma politikaları ile dış ilişkiler ise Kopenhag'ın kontrolünde.