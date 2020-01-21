Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı

21.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:47

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi.



Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017'den bu yana her yıl artış gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle