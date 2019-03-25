Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

– ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, "İsrail'in egemenliğini tanıma zamanı geldi" diyen Donald Trump, bugün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ortak basın toplantısı da düzenledi.

Beraber yaptıkları basın toplantısında, Trump: "Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli." dedi. Trump'ın imzası sonrası Başbakan Netanyahu: "Bu bir tarihi adalet. Diplomatik bir zaferdir" dedi.

Kaynak: DHA