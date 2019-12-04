Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir
Haberler » Dünya » Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir - Haberler

Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletler bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.

04.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:43
Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir

'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletlerin kendi bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.


Başkan 'a göre güçlü ve düşük işsizlik nedeniyle pek çok Amerikalının artık böyle bir programa ihtiyacı yok. Varolan haliyle SNAP kapsamında 36 milyon ABD vatandaşı ücretsiz gıda temin edebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler