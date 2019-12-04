Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir

04.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:43

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletlerin kendi bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.



Başkan Donald Trump'a göre güçlü ekonomi ve düşük işsizlik nedeniyle pek çok Amerikalının artık böyle bir programa ihtiyacı yok. Varolan haliyle SNAP kapsamında 36 milyon ABD vatandaşı ücretsiz gıda temin edebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle