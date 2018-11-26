Trump: Gerekirse Meksika sınırını kalıcı olarak kapatacağız

ABD Başkanı Trump, göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu çıkan olaylara, "Meksika, protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız." şeklinde tepki gösterdi.

Trump: Gerekirse Meksika sınırını kalıcı olarak kapatacağız

ABD Başkanı Trump, göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu çıkan olaylara, "Meksika, protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız." şeklinde tepki gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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