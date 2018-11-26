Trump: Gerekirse Meksika sınırını kalıcı olarak kapatacağız
ABD Başkanı Trump, göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu çıkan olaylara, "Meksika, protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız." şeklinde tepki gösterdi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:00
ABD Başkanı Trump, göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu çıkan olaylara, "Meksika, protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız." şeklinde tepki gösterdi.