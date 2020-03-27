Trump, General Motors'a ventilatör ürettirmek için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan ventilatörlerin üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğü General Motors'a karşı, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı "Savunma Üretim Yasası"nı devreye soktu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan ventilatörlerin üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğü General Motors'a karşı, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı "Savunma Üretim Yasası"nı devreye soktu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, Savunma Üretim Yasası çerçevesindeki tüm yetkilerini kullanarak, General Motors'dan ventilatör üretimi için federal sözleşmeleri kabul etme, uygulama ve öncelik edinmesini istemesi talimatının yer aldığı bir Başkanlık Bildirisi imzaladım." ifadesini kullandı.

General Motors ile Kovid-19'a karşı mücadele için gerekli ventilatörlerin üretilmesi konusunda yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Ancak virüse karşı savaşımız, anlaşma sürecinde normalde olduğu gibi bir pazarlık zamanına mahal verilmeyecek kadar acil. General Motors, vaktini boşa harcıyor. Bugün attığımız bu adım, Amerikan hayatlarını kurtarmak için ventilatörlerin çok hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayacaktır."

Savunma Üretim Yasası nedir?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Trump ve General Motors'un "ventilatör" anlaşmazlığı

Trump, pazar günü Twitter'dan "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." paylaşımı yapmıştı.

Öte yandan bugün yaptığı paylaşımda Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağının işaretini veren Trump, "Her zaman olduğu gibi General Motors ile işler hiç yolunda gitmiyor. Bize çok hızlı bir şekilde 40 bin ventilatör vereceklerini söylediler. Şimdi nisan sonunda sadece 6 bin tane verebileceklerini söylüyorlar ve çok fazla para istiyorlar." ifadelerine yer vermişti.

Trump, "General Motors, Ohio'da ahmakça terk ettikleri Lordstown tesisini ya da herhangi başka bir tesisi acilen açmalı ve hemen şu an ventilatör üretimine başlamalıdır. Ford, hadi hızlı bir şekilde ventilatör üretimine başlayın." çağrısında bulunmuştu.

Dünyada en çok Kovid-19 vakası ABD'de

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları 100 bini aşarken, ölü sayısı ise 1536'yı bulmuştu.

ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA