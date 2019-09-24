Trump: Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerin

24.09.2019 17:54

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına "Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerindir" mesajıyla başladı.

Trump demokrasinin ve demokratik değerlerin, "sadece vatanseverlerin gittiği yolla" korunabileceğini söyledi.

İran'la son dönemde yaşanan gerginliğe değinen Trump, "İran'ın Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini vurduğunu" söyledi ve yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti:

"ABD hiçbir ülkeyle sorun istemiyor. Barışı, işbirliğini ve karşılıklı kazancı hak ediyoruz. Ancak Amerika'nın çıkarlarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. İran bölgede, özellikle Suriye'de, Yemen'de çatışmaları fonluyor. Bizler hiçbir zaman nükleer silahlanmayı kabul edemeyiz. İran'ın bunu gerçekleştirmesine izin vermeyiz. Bunlar ABD açısından önemli konular ve nükleer anlaşma çerçevesinde de sürece bu şekilde bakıyoruz. Katı bir ekonomik yaptırım ortaya koyduk ancak rejimin bu süreçte aşırı tutumunu gördük. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırdılar."

İran Merkez Bankası Başkanı ve diğer yetkililere en yüksek düzeyde yaptırım uyguladıklarını söyleyen Trump, hiçbir ülkenin İran'ın tutumunu desteklememesi gerektiğini vurguladı.

İran yönetimini "halkı için çalışmak yerine anti-semizim ideolojisiyle hareket ederek bölge ülkeleriyle gerilim yaratmakla" suçlayan Trump, "barış isteyen herkesle kucaklaşmaya hazırız" dedi ve ekledi:

"İsrail ve komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi elbette ki önemli ve bu çerçevede elbette dini hoşgörünün ortaya konması gerekiyor. İran halkının yolsuzlukla mücadele eden ve halka iş imkanı sağlayan bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve buna hakkı olduğunu ifade edeyim.

"İran hükümeti diğer ülkeleri tehdit etmeyi bırakmalı ve kendi ülkesini geliştirmeye bakmalı. ABD samimi şekilde barış isteyen tüm halklarla kucaklaşmaya hazır. ABD, 'sürekli düşman' kavramına inanmıyor. En cesurların barış üretebileceğine inanıyoruz, bu sebeple Kuzey Kore'de cesur bir diplomasi geliştirdik."

Göç konusuna da değinen Trump, özellikle Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenleri hatırlatarak "Herkes kendi sınırlarını koruma hakkına sahiptir. Sığınmacılar ülkemize giremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderlerin konuşmaları devam edecek.