Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum

Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını açıkladı. Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını da reddetti

26.08.2019 23:45
Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını açıkladı.


Tesislerin yeterince büyük ve konforlu olduğunun altını çizen Trump, Miami havalimanına da sadece 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını da reddetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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