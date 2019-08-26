Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum

26.08.2019 23:45

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını açıkladı.



Tesislerin yeterince büyük ve konforlu olduğunun altını çizen Trump, Miami havalimanına da sadece 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını da reddetti. Euronews.com'da Görüntüle