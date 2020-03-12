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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Florida, Güncel

Trump, geçen hafta bir arada olduğu Brezilyalı yetkiliden, Kovid-19 çıkmasından endişeli değil

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmesi hakkında endişeli...

12.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:44
Trump, geçen hafta bir arada olduğu Brezilyalı yetkiliden, Kovid-19 çıkmasından endişeli değil

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmesi hakkında endişeli olmadığını açıkladı.

Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Dün alınan bazı Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahati yasaklama kararından önce neden söz konusu ülkelerle görülüşüp görüşülmediği sorusuna Trump, "Avrupa'daki liderleriyle iyi bir ilişkimiz var. Bir karar vermek zorundaydık ve bunun vakit almasını istemedik." yanıtını verdi.

Trump, İngiltere'nin neden Avrupa'ya uygulanan seyahat yasağından muaf tutulduğu sorusu üzerine, "İngiltere'nin sınırları güçlü. Ayrıca virüs konusunda çok iyi iş çıkarıyorlar. Şu anda çok fazla enfeksiyon yok, umarım böyle de devam ederler." ifadesini kullandı.

Virüsün gidişatına göre Avrupa'ya uygulanan seyahat kısıtlamasının uzatılabileceğine ya da erkenden bitirilebileceğine işaret eden Trump, bir an önce bu durumun bitmesini umduklarını vurguladı.

"İran'a yardım önerdik"

Trump, virüs nedeniyle bazı seçim mitinglerini de yapıp yapmamayı gözden geçireceklerine değinerek, "Asıl önemli olan virüs dolayısıyla olabildiğince az kişinin yaşamını kaybetmesini amaçlıyoruz. Kimsenin ölmesini istemem." dedi.

İran'ın da Kovid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Trump, "İran'a yardım önerdik. Kabul ederlerse, seve seve yardımcı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Wajngarten'de Kovid-19 teşhis edilmesi hakkında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim." ifadesini kullandı.

Şu anda piyasada 1 milyon test bulunduğunu, kısa sürede 4 milyon testin dağıtılacağını ve milyonlarcasının da üretim aşamasında olduğunu belirterek, "Domuz gribi dönemine bakarsanız ne kadar insan öldü. Uzun süre hiçbir şey yapılmadı ama biz tam tersini yapıyoruz." dedi.

Bu arada Trump'ın, Varadkar'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladığı esnada Kovid-19 nedeniyle iki lider tokalaşmadı. Trump, burada ABD piyasalarındaki durum hakkında, "Borsa iyi olacak." dedi.

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Kaynak: AA

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