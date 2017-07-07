Trump, G-20 İçin Otel Rezervasyonu Yaptırmayı Unuttu

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi için geldiği Hamburg'da otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ekibi Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi için başkana otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu. Trump'ın ekibi, Four Seasons'ta yer ayırmaya çalıştı ancak otelin tüm odalarının dolu olması nedeniyle Trump'ın, Hamburg Senato konuk evinde kalacağı bildirildi. - HAMBURG