Trump Ford Fabrikasını Ziyaretinde Basın Karşısına Maskesiz Çıktı
Başkan Donald Trump, Perşembe günü Michigan'da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret etti.
27.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:50
Başkan Donald Trump, Perşembe günü Michigan'da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret etti. Başkan'ın ziyaret sırasında maske takmadığı görüldü. Trump, "Arka tarafta maske taktım ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim" dedi
Kaynak: DailyMotion.com