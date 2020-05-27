Trump Ford Fabrikasını Ziyaretinde Basın Karşısına Maskesiz Çıktı Başkan Donald Trump, Perşembe günü Michigan'da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret etti.

Başkan Donald Trump, Perşembe günü Michigan'da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret etti. Başkan'ın ziyaret sırasında maske takmadığı görüldü. Trump, "Arka tarafta maske taktım ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim" dedi