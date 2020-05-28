Trump, Floyd'un ölümüne ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldı
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Trump, Floyd'un ölümüne ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlara dair videoyu görünce çok üzüldüğünü ve bu konuda FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldığını söyledi.

Trump, Floyd'un ölümüne ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldı
28.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:23

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlara dair videoyu görünce çok üzüldüğünü ve bu konuda FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldığını söyledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Floyd'un öldürülmesine ilişkin adaletin yerini bulacağını vurgulayan McEnany, "Başkan Donald Trump şu anda FBI ve Adalet Bakanı William Barr'dan bu konuda bir brifing alıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın Floyd'un ölüm anına ilişkin görüntüleri uçakta izlediğini anlatan McEnany, "Başkan videoyu görünce çok üzüldü. Bu, korkunç, dehşet verici ve trajik bir durumdu. Trump, telefonunu aldı ve FBI soruşturmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Trump, adaletin yerini bulmasını istiyor." diye konuştu.

McEnany, Trump'ın Floyd'un ailesi ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığına ilişkin soruyu ise "Bu konuda bir bilgim yok." şeklinde yanıtladı.

"Sosyal medya platformları, Başkan Trump ve muhafazakarlara karşı ön yargılı"

Trump'ın Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya platformları ile ilgili atacağı adımlara da dikkati çeken McEnany, "Twitter ve diğer sosyal medya platformları, Başkan Trump ve muhafazakarlara karşı ön yargılı." ifadesini kullandı.

McEnany, Twitter'ın bazı üst düzey yöneticilerinin Trump karşıtı söylemler takındığını, hatta birinin Trump için "Nazi" ifadesini kullandığını anımsatarak, bu tarz söylemlere karşı "bilgiyi doğrulayın" etiketi kullanılmazken, Trump'ın tweetlerine bu etiketin eklendiğini kaydetti.

Trump'ın danışmanlarından Dan Scavino'nun da bazı tweetlerine "bilgiyi doğrulayın" etiketinin uygulandığının altını çizen McEnany, "Twitter'ın Trump ve danışmanlarını hedef alması tesadüf değil. Ön yargılar kullanılıyor. Teknoloji devleri, Trump ve çalışanlarına sansür uygularken, Çin'in koronavirüsü ABD askerlerinin getirdiği gibi dezenformasyonlara ses çıkarmıyor." diye konuştu.

Basının da birçok konuda halk ile yanlış bilgileri paylaştığını savunan McEnany, "'Bilgi doğrulama' konusuna en çok ihtiyaç duyulan şey ana akım medya." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın sosyal medya platformlarına ilişkin kararnameyi ise gün içinde imzalamasını beklediklerini ancak zamanlamada değişiklikler olabileceğini belirtti.

"Libya'da gerginliğin azaltılmasını istiyoruz"

Çin'in Uygur Türklerine ilişkin baskı politikası dolayısıyla bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Kongre'de onaylanarak, Trump'ın imzasına gelmesine ilişkin McEnany, "Trump henüz tasarıya bakamadı. İmzalayıp imzalamayacağına dair bir şey söyleyemem. Ancak Trump yönetimi, Çin'i Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik uygulamalarından sorumlu tutmaya devam ediyor." dedi.

Rusya'nın Libya'da Hafter'e verdiği destek ile ilgili Beyaz Saray'ın duruşuna dair bir soruyu ise McEnany, "Biz Libya'da gerginliğin azaltılmasını istiyoruz. Daha fazla soru için sizi Savunma Bakanlığına yönlendiriyorum." şeklinde yanıtladı.

McEnany, Trump'ın Kovid-19 taşıyan birisiyle temas ettiğini düşünmesi durumunda, "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını yine kullanabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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