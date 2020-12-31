Trump, Florida ziyaretini erken bitirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyaretini erken bitirerek yılbaşını geçirmek üzere Beyaz Saray'a döndü.

Noel tatilini geçirmek üzere 23 Aralık'ta gittiği Florida'da yeni yıla girmeye hazırlanan Trump, sürpriz şekilde bu sabah tatilini erken bitirerek başkent Washington DC'ye geçti ve yılbaşına Beyaz Saray'da girmeye karar verdi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Trump'ın Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimleri ve 6 Ocak'ta Kongrede başkanlık seçimlerinin sonucunu resmileştirecek oturumun detayları ile ilgilenmek üzere ziyaretini kısa kestiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan