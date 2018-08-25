Trump, Filistinlilere Yardım Programından 200 Milyon Dolar Daha Kesti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilere yardım programından 200 milyon dolar daha kestiği açıklandı. Trump, geçtiğimiz ocak ayında da BM'nin Filistinlilere yardım fonuna olan katkısından büyük bir miktar kesinti yapmıştı.

Filistin'in ABD Büyükelçisinin, Donald Trump yönetimini 'barış karşıtı' olarak suçlamasının ardından ABD yönetimi, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılması öngörülen yardımdan 200 milyon dolardan fazla bir kesinti yaptığını açıkladı.

Üst seviye bir yetkili kesintinin, Filistin bölgeleriyle ilgili yardım programlarının gözden geçirilmesinden sonra Başkan tarafından verilen talimatla yapıldığını söyledi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, daha önce Batı Şeria ve Gazze'deki programlar için ayrılan fonun başka yerlerdeki daha öncelikli projelere tahsis edileceğini söyledi.

ABD geçtiğimiz ocak ayında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı UNRWA'ya katkısında önemli oranda kesinti yapmıştı. Başkan Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra ABD ile Filistin yönetimi arasındaki ilişkiler bozulmuştu.

Gazze Şeridi'nde, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından başlayan gösteriler sırasında 171 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Filistin Kurtuluş Teşkilatı İdari Komitesi üyesi Dr. Hanan Aşrawi, kesintinin, Filistinlilere karşı kullanılan ucuz bir şantaj olduğunu söyledi. - GAZZE