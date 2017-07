Trump Filistin Davasını Tasfiye Etmeye Çalışıyor"

GAZZE (AA) – Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasını yok etmeye çalıştığını belirterek, İsrail ile yapılması planlanan "bölgesel barış ve ekonomi projeleri" konusunda uyarılarda bulundu.



İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Hamas'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Heniyye, "Ne gerekçeyle olursa olsun, halkımızın ilkelerini ve menfaatlerini görmezden gelen projelerin uygulanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.





ABD Başkanı Trump'ı eleştiren Heniyye, "Trump iktidara gelmesinden bu yana, İsrail'in de baskılarıyla Filistin davasını tasfiye etmek amacıyla Arap ve İslam dünyasındaki güçleri şantajlarla kontrol altına almaya çalışıyor." diye konuştu.





Hamas'ın Trump'ın projelerine karşı var gücüyle mücadele edeceğini vurgulayan Heniyye, şunları söyledi:



"Filistin halkının menfaatleriyle çelişen ve başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla örtüşmeyen hiçbir çaba ve çözüm başarıya ulaşamayacaktır. Biz bedeli ne olursa olsun bu projelere karşı güçlü bir şekilde duracağız. ABD'nin kutsallarımıza yönelik tekrar edegelen emirlerine cevap vermeyi ise Filistin'in resmi politikasının yaşadığı krizden daha tehlikeli görüyoruz."



- Geri dönüş hakkı





Heniyye, 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli için öne sürülen "alternatif vatan" söylemlerini reddettiklerini belirtti.





Filistinlilerin dönüş hakkının korunması ve "alternatif vatan" projelerine karşı bir Arap-Filistin stratejisinin geliştirilmesi çağrısı yapan Heniyye, "Filistinli mültecilerin sorunu unutulmayacak bir sorundur ve mülteciler Filistin davasının cevheri olmaya devam edecektir. Zira mülteci sorunu başlı başına siyasi bir sorundur ve tavizlerle vazgeçilecek bir hak değildir, geri dönüş hakkı kutsaldır." dedi.





- Mısır ile ilişkiler





Heniyye, son dönemde Hamas ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığına da dikkati çekti.



Hamas lideri, "Mısır ile ilişkilerimiz iyi şekilde gelişiyor. Son dönemde Mısır makamlarıyla yaptığımız görüşmelerin yakında Gazze'deki yaşam koşullarına olumlu yansımaları olacak." ifadelerini kullandı.



Mısır ile ilişkilerde son dönemde görülen gelişmeleri "nitelikli bir atılım" olarak niteleyen Heniyye, "Mısır'ın Filistin davası ve Filistin ile ilgili her konuda yeniden rol alacağını umut ediyoruz. Yüksek bir sorumlulukla Mısır ile ilişkilerimizi takip ediyoruz." dedi.



Görüşmeler neticesinde Mısır makamlarının Gazze'deki insani krizi hafifletmek amacıyla bir dizi karar aldığını ve uygulamaya koyduğunu dile getiren Heniyye, Refah Sınır Kapısı'nın, devam eden restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından yakın zamanda açılacağının altını çizdi.





- Filistin iç sorunları





Heniyye, Hamas ile Fetih hareketleri arasındaki sorunların son bulması ve Filistin iç barışının sağlanması için çabalarını sürdürmeye devam edeceğini belirterek, "Hamas'ın önceliği Filistin içinde uzlaşının sağlanması ve tüm Filistinli grup ve tarafların yer alacağı ulusal bir birlikteliği sağlamaktır." ifadelerini kullandı.





Ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması ve Filistin halkına karşı sorumluluğunu yerine getirecek bir yönetimin oluşturulması çağrısı yapan Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas'ın Gazze'de bakanlıkları idare etmek amacıyla kurduğu İdari Konseyi ilga etme çağrısını da reddetti.





Heniyye, Abbas liderliğindeki Filistin yönetimine Gazze Şeridi'ne yönelik baskı ve ambargolarına son vermesi çağrısı yaparak, "Aldığınız bu önlemler Filistin'in milli toplumsal dokusuna zarar verdi." diye konuştu.



- Arap ülkeleriyle ilişkiler





Heniyye, Hamas'ın Arap ve İslam ülkelerinde yaşanan çatışma ve ihtilaflardan uzak durma politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğuna vurguladı. Hamas'ın, iç işlerine karışmadan Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığına dikkati çeken Heniyye, şunları kaydetti:



"Arap ülkelerindeki kardeşlerimiz Hamas konusunda içiniz rahat olsun. Zira Hamas'tan size sadece hayır ve iyilik gelecektir. Hamas, mücadelesini sadece Filistin topraklarında sürdürme ilkesine bağlıdır. Hamas'ın pusulası Kudüs, savaşı da sadece Siyonist düşman ile olacaktır."



Hamas'ın önümüzdeki dönemde Arap ve İslam ülkeleriyle yeni bir sayfa açacağını da açıklayan Heniyye, "Filistin davasına destek veren her tarafa ve Arap-İslam ülkelerine yönelik yeni bir açılım yapacağız." dedi.



- Körfez krizi





Heniyye, Hamas'ın Arap coğrafyasında yaşanan krizlere ilişkin tavrının net olduğunu ifade ederek, hareketinin gerilimi düşüren ve Körfez ülkeleri ile Arap birliğini sağlayacak her türlü çabaya destek verdiğini söyledi.





Hamas'ın ümmetin birliğinden yana olduğunu vurgulayan Heniyye, "İslam dünyasında akan kanın durması ve Arap ülkeleri arasında ihtilaf konusu olan sorunların çözülmesi ancak diyalogla olur." diye konuştu



Hamas lideri ayrıca, Katar'ın her zaman Filistin halkının ve Gazze'nin yanında durduğunu hatırlatarak, "Başta Filistin halkına destek olan Katar'a; Gazze'ye ve Filistin'e her türlü maddi yardımı sağlayan Türkiye'ye ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na silah ve askeri yardım sağlayan İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



- İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumu



Heniyye, İsrail makamlarının Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine de değindi. İsrail hapishanelerdeki ihlallerin sona erdirilmesi gerektiğini belirten Hamas lideri, "İsrail'in idari tutukluluk uygulaması dünyanın gözü önünde işlenen bir terör eylemidir. İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik gerilimi tırmandırması durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.



Hamas'ın aşırılığa, taassuba ve teröre karşı olduğunu belirten Heniyye, "Hamas vasatiyet ekolüne mensuptur ve evlatlarını aşırılık ve taassubu yok etme üzerine yetiştirir. Ancak direnişi de terör olarak kabul etmez." diye konuştu.