Trump Filistin Aleyhine Çalışıyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ı Filistin aleyhine çalışmakla suçladı.

Ureykat, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Amman Güvenlik Konferansı"nda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin barış görüşmelerine işaret ederek, "Trump, sorun çıkaranın bizim olduğumuz ithamlarında bulunuyor. Ancak kimse barışın tesis edilmesini Filistinlilerden daha fazla isteyemez." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin aleyhine çalıştığını söyleyen Ureykat, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, bize Kudüs konusunda hiçbir karar almayacağını iletiyordu. Ama yaşananlar Trump'ın bizim aleyhimize çalıştığını ortaya koydu. Bütün dünya 'Kudüs kırmızı çizgidir' derken, bu yönetim (ABD) hangi temellere dayanarak bunları yapıyor? Trump ne istiyor?"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Filistin yönetimi, ABD'nin İsrail-Filistin barış müzakerelerinde ara bulucu rolünü artık kabul etmediğini duyurmuştu.