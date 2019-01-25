Trump: Federal Hükümeti 15 Şubat'a Dek Açık Tutacak Uzlaşmaya Varıldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede federal hükümeti 15 Şubat'a kadar açık tutacak bir uzlaşmaya varıldığını söyledi.

ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Federal hükümetin kapalı kalmasına son verecek ve yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan gururluyum." dedi.

Trump bu sırada iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komitenin ülkenin sınır güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını tartışmak üzere toplanacağını belirtti.

Kongre kaynakları, anlaşmada Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe fonunun bulunmadığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, daha önce duvar için istediği parayı içermeyen herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

Ancak Temsilciler Meclisini kontrolleri altında tutan Demokrat Partililer, Trump'ın istediğini reddetmkişti.

Trump uzlaşma açıklamasını, federal hükümetin kapalı kalışının 35. gününde konuşan Trump,

ABD Başkanı etkilenen federal çalışanları "müthiş vatanseverler" diye tanımladı ve geriye dönük ödemelerini tamamen alacaklarını belirtti.

Federal hükümetin kapalı kalışından 800 bin kadar çalışanın etkilendiği sanılıyor.