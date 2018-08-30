Trump "Federal Çalışanları"Nın Zammını İptal Etti

NEW ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet çalışanlarına gelecek sene yapılacak ücret zammını iptal ettiğini duyurdu.

Trump'tan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına gönderilen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan mektupta, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Mektupta, ABD federal hükümeti çalışanlarının gelecek yılın ocak ayında alacakları yüzde 2,1'lik zam oranının iptal edildiği belirtilirken, zammın iptali sayesinde federal bütçeye 25 milyar dolar katkı sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trump'ın bu ayın başında onayladığı yaklaşık 700 milyar dolarlık savunma bütçesinde, ABD ordusu personeline gelecek yıl yüzde 2,6 zam yapılması yer alıyor.

Ayrıca, Trump'ın vergi oranlarını indirme ve harcama planları kapsamında ABD'nin bütçe açığının gelecek 10 yılda yaklaşık 1 trilyon dolar artması öngörülüyor.