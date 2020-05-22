Trump: Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazinesi'nin, ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri "daha çok cephaneleri" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazinesi'nin, ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri "daha çok cephaneleri" olduğunu vurguladı.

Trump, ABD ekonomisinin Fed'in yeni desteklerine gereksiniminin olduğunu düşünmediğini de ekledi.

Trump, Michigan'daki Fort fabrikasını ziyareti sırasında yaptığı bu konuşmasında ayrıca, eyalet valilerinin ekonomiyi yeniden açılmasına karşı çıkmaları durumunda, ABD hükümetinin buna tepki göstereceğini de vurguladı.Trump gazetecilerin sorusu üzerine, Covid-19 salgınında ikinci bir dalga gelmesi durumunda ekonomiyi kapatmayı düşünmediklerini vurguladı:

"Biz yangını söndüreceğiz; ülkeyi kapatmayacağız. Yangını söndürecek durumdayız. Yangının kor ya da alev olması farketmez, onu söndüreceğiz; ancak, ülkeyi kapatmayacağız."

Kaynak: DHA