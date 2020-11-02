Trump, "Fauci'yi kov" sloganlarına cevap verdi: Seçim sonrasını bekleyeyim
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BBC

Trump, "Fauci'yi kov" sloganlarına cevap verdi: Seçim sonrasını bekleyeyim

02.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:11
Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, yarın gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden önce Florida'daki mitinginde, seçimlerden sonra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci'yi kovmakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden 24 saat önce Florida'daki mitinginde, seçimlerden sonra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci'yi kovmakla tehdit etti.

"Fauci'yi kov" sloganı atan kalabalığı bir süre dinleyen Trump, ardından kalabalığa,"Kimseye söylemeyin ama seçim sonrasına kadar biraz bekleyeyim. Öneriniz için minnettarım" cevabını verdi.

Sözlerine devam eden Trump son olarak da, "O birçok konuda yanıldı. Yine de iyi bir adam. Ama pek çok konuda da yanıldı" dedi.

Dünyanın önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri olan 79 yaşındaki Fauci, altı farklı ABD başkanıyla, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanı olarak otuz yılı aşkın süredir çalışıyor.

Pek çok kez Trump'ı koronavirüs salgını konusunda takındığı tavırlara ilişkin eleştiren Fauci, hafta sonu Washington Post'ta yayımlanan röportajında ABD'nin salgın konusunda daha fazla hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Fauci'nin tahminlerine göre ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üzerine çıkabilir.

Biden: Fauci gibi uzmanları dinleyen bir başkana ihtiyacımız var

Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Dr. Fauci gibi uzmanları gerçekten dinleyen bir başkana ihtiyacımız var" dedi.

Kalabalık mitingleri eleştirdi

Fauci, Başkan Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi son günlerde kalabalık mitingler organize etmesini de eleştirdi.

Fauci, bu mitinglerde koronavirüsün yayılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Beyaz Saray Sağlık Danışmanı olan Fauci, BBC'ye yaptığı açıklamada, maske takılmayan ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bu mitinglerin, koronavirüsün çok sayıda kişiye bulaşabileceği etkinlikler olduğunu belirtti.

Fauci, ABD'de ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesinin etkili olacağına inandığını da söyledi.

BBC

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