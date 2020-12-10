Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu

10.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:34
Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullandı.

Fas'ın 1777'de ABD'yi tanıdığını anımsatan Trump, bu nedenle de kendilerinin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarını kaydetti.

Trump, bugün başka bir "tarihi adım" attıklarını da belirterek, "İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İlgili Haberler

Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı
Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Öner Erkan Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Neymar Fatih Terim Pierre Webo Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:34:31. #1.14#
title