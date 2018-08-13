Trump 'F-35 Savaş Uçaklarının Türkiye'ye Teslimatını Geçici Olarak Durduran' Belgeyi İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatınının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı imzaladı.

Akşam saatlerinde Dolar/TL kuru 7'nin üzerine çıktı.

Beyaz Saray imza törenini resmi Twitter hesabından paylaştı.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1029077299172233217

ABD Senatosu'nun onayından sonra Trump'ın imzaladığı 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasasına göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Pentagon raporu da Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.