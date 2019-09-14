Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü

Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan-Pakistan bölgesindeki operasyonda Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü söyledi.

14.09.2019 17:00
Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan-Pakistan bölgesindeki operasyonda eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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