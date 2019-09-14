Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan-Pakistan bölgesindeki operasyonda Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü söyledi.
14.09.2019 17:00
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan-Pakistan bölgesindeki operasyonda eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com