Trump: Erdogan Suriye'de Işid'den Geriye Ne Kaldıysa Yok Edeceği Bilgisini Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "IŞİD'i Suriye'de yok edeceği" bilgisini verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "IŞİD'i Suriye'de yok edeceği" bilgisini verdiğini açıkladı.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi .... o bunu yapabilecek biri, üstelik Türkiye bizim 'kapı komşumuz'. Askerlerimiz evlerine dönüyor!" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul
Kaynak: DHA