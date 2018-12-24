Trump: Erdogan Suriye'de Işid'den Geriye Ne Kaldıysa Yok Edeceği Bilgisini Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "IŞİD'i Suriye'de yok edeceği" bilgisini verdiğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi .... o bunu yapabilecek biri, üstelik Türkiye bizim 'kapı komşumuz'. Askerlerimiz evlerine dönüyor!" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA