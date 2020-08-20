Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var
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Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var

"Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var". Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

20.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:54

"Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var". Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, 'Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi. Trump, ayrıca herkesin Suriye'den çıkarlarsa 'felaket' olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının da altını çizdi.

(İHA)

Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var

Kaynak: İHA

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