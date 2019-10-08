Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum

08.10.2019 13:46

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi

Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.