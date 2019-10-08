Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dediTürkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.
08.10.2019 13:46
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi
Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.
Kaynak: Euronews.com