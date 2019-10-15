Trump Erdoğan ile görüştü, Suriye'de ateşkes istedi

15.10.2019 10:12

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'de ivedilikle ateşkes ilan edilmesini istediği belirtildi.



İki liderin görüştüğünü duyurudan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin 'Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi'ne yeşil ışık yakmadığını bir kez daha yineledi. Euronews.com'da Görüntüle