Son Dakika! ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

TRUMP, SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı teyit etti.

GÖRÜŞMEDE MÜNBİÇ KONUSU DA ELE ALINDI

Erdoğan ve Trump görüşmesinde Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.

İKİ LİDER NATO ZİRVESİNDE BİR ARAYA GELECEK

İki liderin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.