Trump Erdoğan görüşmesi CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi başladı

Trump Erdoğan görüşmesi canlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme başladı. Tarihi zirve için 6 yıl sonra Beyaz Saray'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kapıda bizzat karşılandı. Ayrıntılar...

TRUMP - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra ilk kez gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi. Trump, Erdoğan'ı kapıda bizzat karşılarken iki lider görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump "Erdoğan'a büyük saygım var. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref" derken Erdoğan " F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kritik görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump "Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "İkili ilişkilerde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz" dedi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirilecek. Görüşmeye dair detaylar ise haber kanallarından canlı aktarılacak.