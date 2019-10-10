Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti

Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide’nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.

10.10.2019 20:06
Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.


Trump yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi tarafından dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak değerlendirilen İbrahim el-Asiri'nin, ABD'nin 2017 yılında düzenlediği terörle mücadele operasyonuyla Yemen'de öldürüldüğünü teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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