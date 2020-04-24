Trump; Ekvador, Honduras, El Salvador ve Endonezya'ya solunum cihazı göndereceklerini açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, Ekvador, Honduras, El Salvador ve Endonezyalı mevkidaşları ile telefonda görüştüğünü ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden bu ülkelere solunum cihazı yardımı yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekvador, Honduras, El Salvador ve Endonezyalı mevkidaşları ile telefonda görüştüğünü ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden bu ülkelere solunum cihazı yardımı yapacaklarını duyurdu.

Trump, birçok mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve detaylarını Twitter üzerinden paylaştı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, "Ekvador'a son dönemde ürettiğimiz ve onların çok ihtiyaç duyduğu solunum ihtiyaçlarını yollayacağız. Bu ülkeye başka yönlerden de yardım edeceğiz. Koronavirüsle çetin bir mücadele veriyorlar." ifadesini kullandı.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile de görüştüğünü vurgulayan Trump, ABD'nin Meksika sınırının korunması konusunda yakından çalışacaklarını kaydetti. ABD Başkanı, "Hernandez'in solunum cihazı ve test talebini karşılayarak onlara yardım edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"Endonezya ve ABD arasında iyi bir ilişki var"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile de görüştüklerini aktaran Trump, "El Salvador'a da solunum cihazı yardımı yapacağız, çok ihtiyaçları var. Güney sınırımız konusuna bizimle çok iyi çalıştılar." dedi.

Trump, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de görüştüğünü belirterek, "İki ülke arasında çok iyi bir ilişki var, onlara da solunum cihazı yardımı yapacağız." paylaşımında bulundu.

Twitter mesajında, federal yönetimin Kovid-19'la mücadele noktasında iyi iş çıkardığını savunan Trump, şunları kaydetti:

"Solunum cihazları, hastane yatakları inşa ederek ve evet test yaparak bu krizi çok iyi ele aldık. Her geçen gün test sayımız katlanıyor."

Kaynak: AA