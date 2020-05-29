Trump: "Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırdık" ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında anlaşmazlıklar yaşadığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu. Trump, korona virüs salgını başlangıcında WHO'yu dinlemeyerek, Çin'e seyahat yasağı uyguladığını belirtti. ABD Başkanı, "Çin'in Dünya Sağlık Örgütü üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, WHO'ya yılda 450 milyon Dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon Dolara yakın para ödedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden esaslı reformlar yapmasını istedik ne yazık ki onlar harekete geçmeyi reddetti. WHO, ihtiyaç duyulan ve beklediğimiz reformları gerçekleştirmediği için biz de bugün WHO ile olan ilişkimizi bitiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık örgütlerine aktaracağız" dedi.

Çin, Hong Kong'un özerkliğini koruma sözünü tutmadı

Başkan Trump, "Çin, Hong Kong üzerinde ulusal yasa tasarısı geçirdi, Hong Kong'un özerkliğini koruma sözünü tutmadı. Hong Kong'da yaşananlar bir trajedidir. Çin ulusal güvenliğini koruduğunu iddia ediyor ama gerçek şu ki Hong Kong zaten güvenli bir toplumdu. Pekin'in kararı bunu tersine çeviriyor. Çin'in son dönemde yaptığı şeylerde, ulusların kendi toprak bütünlüğüne karıştığını görüyoruz. Çin, 'tek ülke iki sistem' ilkesini, 'tek ülke tek sistem' ilkesine dönüştürmüştür. Artık Hong Kong Çin'den ayrı bir yer olarak görülmeyecek" ifadelerini kullandı. Trump, Hong Kong'a imtiyaz tanıyan anlaşmaların iptal edileceğini ve Hong Kong'a seyahat uyarısı yapılacağını açıkladı.

ABD ekonomisi en iyi olan ülke olarak kalmalı

Trump, "Çin finansmanları ABD'li yatırımcılara zarar vermemeli, ABD ekonomisi en iyi olan ülke olarak kalmalı. Kendi yönetimime Hong Kong'un özel statüsünün geri alınması için görev veriyorum. Çin, bizim sanayi sırlarımızı çalmak için birçok şey yaptı. Bugün kendi ulusumuzu daha iyi korumak için Çin'den bazılarının ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz. ABD olarak yatırımcılarımızı koruyacak. ABD dünyada en iyi ekonomisi olan ülke konumunu korumalı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA